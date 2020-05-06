Доллар перейдет психологическую черту: прогноз эксперта

Минфин привлек средства через ОВГЗ, но их придется сразу потратить

/ Фото: Reuters

Доллар после роста в официальных курсах НБУ 6 мая на межбанковском валютном рынке Украины держится ниже психологической отметки 27 гривен и торгуется на отметке 26,98 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Такая динамика наблюдается после того, как президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти вопросы борьбы с коронавирусом, кредитование строительства дорог и процесс реформ. <...> Кроме того, стало известно, что Евросоюз выделит до 1,2 млрд евро Украине для решения экономических проблем в связи с пандемией коронавируса", – объяснил Шевчишин.

Он также отметил, что накануне, 5 мая, Минфин привлек 10 млрд гривен через облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) под короткие бумаги. Часть этих средств, скорее всего, пойдет на погашение обязательств по истекающим 6 мая облигациям, считает аналитик.

"Вероятно, в ближайшее время давление на гривню возрастет и она уйдет выше психологической отметки 27 гривен за доллар", – прогнозирует Шевчишин.

Напомним, ранее эксперты также назвали главные риски для гривни в мае. Они подчеркивают, что иностранные инвесторы, которые активно наращивали свои портфели облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 2019 году, теперь выходят из позиций.

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При этом в Национальном банке Украины (НБУ) еще в середине апреля заявили о стабилизации ситуации на валютном рынке:

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