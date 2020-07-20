Доллар по 30 гривен грозит новым витком инфляции в Украине – эксперты

Согласно опросу деловых ожиданий от Национального банка Украины (НБУ), предприниматели ассоциируют курс 30 гривен за доллар, о котором говорил Владимир Зеленский, с инфляцией и "тяжелыми временами". Как отмечают аналитики VoxUkraine, в такие периоды бизнес уменьшает инвестиции и сокращает персонал. Поэтому, по мнению экспертов, ослабление гривни может привести не к экономическому росту, а к рецессии.

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"Если говорить людям, что национальная валюта обесценится на 10 процентных пунктов (с 27 до 30 грн/долл.), скорее всего, это приведет к увеличению ожидаемой инфляции на 3 процентных пункта – а это немало. Часто говорят, что слабая гривня позволит "развернуть крылья" экспортерам. Но тот же опрос показывает, что руководители с высшими инфляционными ожиданиями чаще ожидают макроэкономический спад. Проще говоря, они расценивают рост инфляции как дурное предзнаменование. А значит – уменьшают свои инвестиции, сокращают персонал и неохотно нанимают новых работников. Кроме того, они ожидают роста расходов, поэтому могут заранее поднять цены, тем самым запуская "спираль инфляции", – отмечают в своем исследовании профессор Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко и профессор KSE Соломия Шпак.

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В таком случае, по их мнению, чтобы сдержать инфляцию, НБУ будет вынужден поднимать процентную ставку. Это уменьшит возможность кредитования бизнеса и может привести к замедлению экономики, если не рецессии.

"Исследование показывает: заявления о росте инфляции или ослаблении гривни являются контрпродуктивными, поскольку могут привести к сокращению инвестиций, потребления и занятости", – резюмируют специалисты.

В течение первой половины 2020 года средний курс гривни был 26 грн/долл. Для того чтобы привести средний курс с заложенным в бюджете – 30 грн/долл., в течение второй половины года курс должен быть 35 грн/долл.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, ожидать ли обвала гривни. В целом аналитики прогнозируют сумбурную неделю на валютном рынке.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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