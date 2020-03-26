Доллар по 35 и обвал ВВП: эксперт предупредил о худшем сценарии для экономики Украины

Без сотрудничества с МВФ Украина может не справиться с долговой нагрузкой

Отсутствие сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) является самым серьезным риском для макроэкономики нашей страны. И, если этот риск реализуется, украинцев может ждать курс доллара выше 35 гривен, а также серьезное падение ВВП. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

"Без поддержки МВФ пока неизвестно, как можно пройти текущий период. Это самый худший и наиболее негативный сценарий. Пока рано говорить о катастрофе. Но! Во-первых, на Украину давят проблемы с погашением долгов. В этом году на них будут приходиться пиковые выплаты, покрыть которое можно только с помощью МВФ. Также снижение налогов привело к дефициту бюджета. Без решения этих проблем у экономики начинаются большие проблемы", – объяснил эксперт.

Он напомнил, что правительство продлило карантин в Украине до 24 апреля, что увеличивает давление на экономику. А потому вопрос сотрудничества с МВФ становится все более острым.

"Ясно, что это более жесткий сценарий. В этом случае без МВФ и без налогов сдерживать ситуацию будет по сути нечем. И в этом случае повториться ситуация 2015 года с падением украинской экономики в среднем на 10%. Смело можно ожидать курса выше 35 гривен за доллар. В моменте НБУ будет сдерживать своими ресурсами падение, но остановить его будет крайне сложно", – резюмировал Пархоменко. В тренде Доллар и евро подорожали: официальный курс

Напомним, ранее представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован рассказал, что будет со страной в случае дефолта. Он отметил, что в Украине есть группа людей, которая продвигает идею дефолта, отмечая, что взятые ранее долги страна не должна возвращать кредиторам, а направить их на помощь бедным и обездоленным. Но, по его словам, такое решение приведет лишь девальвации гривни, инфляции, банкротствам, социальным протестам, насилию на улицах и международной изоляции Украины.

Как известно, еще в конце 2019 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе, однако официальные документы еще не были подписаны.

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