Доллар подешевел после курсового скачка на межбанке

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Официальный курс доллара в Украине вырос. При этом безналичная американская валюта за пару часов на межбанковском валютном рынке упала на восемь копеек. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, сегодня, 15 августа, курс доллара на межбанковском рынке начал торги с отметки 25,30-25,40 гривни. К обеду "зеленый" потерял в цене восемь копеек и торговался уже по 25,30-25,32 гривни. 14 августа доллар на межбанке заметно поднялся в цене и к закрытию валютного рынка торговался по 25,24-25,26 гривен. То есть на открытии торгов 15 августа "зеленый" существенно вырос по сравнению с закрытием торгов накануне.

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Аналитики портала также сообщают, что евро существенно снизился в цене. Европейская валюта открыла рынок с 28,19-28,31 гривен и за пару часов просела на 1-10 копеек. Курс российского рубля утром составлял 0,3829-0,3845 гривен, но уже к 12:00 его цена достигла 0,3817-0,3822 гривен.

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Напомним, ранее эксперт рассказал сайту "Сегодня", как торговая война Китая и США влияет на гривню. Курс доллара в Украине сильно зависит от обсуждения торговых конфликтов, считает специалист.

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