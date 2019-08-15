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Доллар подешевел после курсового скачка на межбанке

Сегодня, 12:38

Гривня укрепила позиции на безналичном валютном рынке

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Официальный курс доллара в Украине вырос. При этом безналичная американская валюта за пару часов на межбанковском валютном рынке упала на восемь копеек. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, сегодня, 15 августа, курс доллара на межбанковском рынке начал торги с отметки 25,30-25,40 гривни. К обеду "зеленый"  потерял в цене восемь копеек и торговался уже по 25,30-25,32 гривни. 14 августа доллар на межбанке заметно поднялся в цене и к закрытию валютного рынка торговался по 25,24-25,26 гривен. То есть на открытии торгов 15 августа "зеленый" существенно вырос по сравнению с закрытием торгов накануне.

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Аналитики портала также сообщают, что евро существенно снизился в цене. Европейская валюта открыла рынок с 28,19-28,31 гривен и за пару часов просела на 1-10 копеек. Курс российского рубля утром составлял 0,3829-0,3845 гривен, но уже к 12:00 его цена достигла 0,3817-0,3822 гривен.

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Юрий Грымчак. Фото: "Громадське"

Напомним, ранее эксперт рассказал сайту "Сегодня", как торговая война Китая и США влияет на гривню. Курс доллара в Украине сильно зависит от обсуждения торговых конфликтов, считает специалист.

Читайте также: Без прогнозов по доллару: глава Минфина рассказала о проблеме с бюджетом-2020

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источники: Сегодня , IBC.UA

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