Доллар поднимается все выше: обновлен официальный курс

/ Фото: пресс-центр НБУ

На понедельник, 28 октября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

24.10 28.10 Изменение 1 доллар США 25,11 грн 25,17 грн + 0,06

Таким образом, по сравнению со значениями 25 октября курс доллара повысился еще шесть копеек после роста на 22 копейки в предыдущий банковский день, когда "зеленый" пробил вверх психологическую отметку в 25 гривен. За неделю с 21 по 28 октября гривня ослабла по отношению к доллару уже на 56 копеек.

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Напомним, ранее МВФ резко улучшил прогноз курса гривни на ближайшие пять лет.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказали, как украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Что делать, чтобы уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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