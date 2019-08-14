Доллар поднялся в цене: итоги дня на межбанке

/ Фото: Pixabay

Гривня существенно просела на межбанковском валютном рынке, на фоне чего НБУ повысил официальный курс до 25,25 грн/долл. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, сегодня, 14 августа, торги по доллару на межбанковском валютном рынке стартовали с отметки 25,15-25,22 гривни за доллар. За сутки торгов на межбанке "зеленый" прибавил 4-9 копеек в цене и к закрытию валютного рынка торговался по 25,24-25,26 гривен.

"Американская валюта постепенно и уверенно возвращает свои позиции. У клиентов появилась уверенность, что курс доллара достиг дна, они стали более активно скупать валюту и поэтому активность на рынке возросла", – отмечает управляющий партнер финансового консалтингового агентства Inter Business Consulting Роман Лысенко.

По информации аналитиков портала, евро также заметно подорожал: он вырос в цене на 8-14 копеек до 28,23-28,26 гривен. Российский рубль, наоборот, просел с 0,3874-0,3884 до 0,3849-0,3854 гривен.

Напомним, 13 августа курс доллара закрыл торги на межбанковском рынке стабильным курсом. За сутки торгов на рынке американская валюта то теряла в цене, то опять росла и к закрытию валютного рынка "зеленый" торговался по 25,16-25,18 гривни.

Читайте также: Рекордный обвал юаня отразится на курсе доллара в Украине – эксперт

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама