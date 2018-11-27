Доллар поднялся выше психологической отметки: как военное положение давит на курс

Сильнее всего американская валюта подорожала в обменниках – сразу на 95 копеек

Торги на межбанковском валютном рынке Украины сегодня, 27 ноября, стартовали со снижения курса гривни.

К 13:00 по киевскому времени курс доллара подскочил на 22 копейки в покупке и продаже, до 28,1/28,13 грн. Ранее сегодня стоимость американской валюты достигала в продаже 28,15 грн.

Курс безналичного доллара не находился выше психологической отметки в 28 гривен с начала ноября.

Курс доллара на межбанковском рынке

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Кроме того, по данным портала "Минфин", в банковских обменниках наличный доллар подорожал на 25 копеек в покупке и на 95 копеек в продаже. Курс евро в покупке вырос на 25 копеек, а в продаже не изменился.

Курс доллара и евро на наличном рынке

Валюта Курс 26 ноября Курс 27 ноября Изменение доллар 27,75/28 28,00/28,95 + 25/55 евро 31,45/31,9 31,7/31,9 + 25/0

Как сообщалось, официальный курс доллара НБУ, по сравнению со значениями 26 ноября, вырос на 11 копеек – до максимума за две недели. "Зеленый" удерживается ниже психологической отметки в 28 гривен, однако на курс давит введение в Украине военного положения.

Как пояснил сайту "Сегодня" аналитик Вадим Иосуб, курс доллара будет умеренно расти.

"На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне из-за дестабилизации военной ситуации в отношениях с Россией. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28-28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,2 грн", – подсчитал Иосуб.

Также сайт "Сегодня" разобрался, как усиление российской агрессии и военное положение повлияет на экономику Украины. Эксперты предупреждают: паника представляет для экономики большую опасность, чем само военное положение.