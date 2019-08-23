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Доллар подорожал ко Дню Независимости: НБУ обновил курс

23 августа, 16:05

Национальный банк установил официальную стоимость американской валюты на 27 августа

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На вторник, 27 августа – первый рабочий день после выходных в честь Дня Независимости Украины – Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:

23.0827.08Изменение
1 доллар США25,04 грн25,06 грн+ 0,02

Таким образом, по сравнению со значениями 23 августа курс доллара вырос на две копейки после снижения на 16 копеек. При этом за неделю – с 20 по 27 августа – гривня по отношению к доллару укрепилась на 12 копеек. 

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В тренде
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  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте также: Валютные качели: каким будет курс доллара в Украине к началу осени

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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