Доллар подорожал ко Дню Независимости: НБУ обновил курс

На вторник, 27 августа – первый рабочий день после выходных в честь Дня Независимости Украины – Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:
|23.08
|27.08
|Изменение
|1 доллар США
|25,04 грн
|25,06 грн
|+ 0,02
Таким образом, по сравнению со значениями 23 августа курс доллара вырос на две копейки после снижения на 16 копеек. При этом за неделю – с 20 по 27 августа – гривня по отношению к доллару укрепилась на 12 копеек.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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