Доллар подорожал ко Дню Независимости: НБУ обновил курс

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На вторник, 27 августа – первый рабочий день после выходных в честь Дня Независимости Украины – Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:

23.08 27.08 Изменение 1 доллар США 25,04 грн 25,06 грн + 0,02

Таким образом, по сравнению со значениями 23 августа курс доллара вырос на две копейки после снижения на 16 копеек. При этом за неделю – с 20 по 27 августа – гривня по отношению к доллару укрепилась на 12 копеек.

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За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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