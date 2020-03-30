Доллар подорожал на межбанке Украины: названы причины

После очередного ослабления официального курса гривни доллар в понедельник, 30 марта, торгуется на межбанковском валютном рынке Украины на уровне 28,11 гривни. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики ГК Forex Club.

"Валютный рынок переваривает новый макроэкономический прогноз правительства, который был согласован с МВФ и ляжет в основу пересмотренного бюджета. В частности, ожидается падение экономики на 3,9% и средний курс гривни на уровне 29,5 гривен за доллар. Не смотря на подготовленность банковского сектора к таким изменениям, экономика в целом не готова и последствия резкого и массового сворачивания деловой и экономической активности приводит к резкой нехватке средств в бюджете", – отмечают аналитики.

Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, из-за ситуации с эпидемией коронавируса страна оказалась в сложном экономическом положении и падение ВВП Украины в лучшем случае составит 5%, а без помощи от международных партнеров Украине грозит дефолт.

Между тем, сумма государственного долга Украины в феврале уменьшилась на 1,46% в гривневом эквиваленте, в долларовом эквиваленте госдолг снизился на 0,02% до 83,38 млрд долларов.

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"Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит девальвировать до 28,25 гривен за доллар в ожидании заседания Верховной Рады и финансовой поддержки от МВФ", – считают эксперты.

Как сообщалось, также эксперты рассказали новостям "Сегодня", почему растет курс доллара, и чего ждать украинцам:

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