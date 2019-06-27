Доллар подрос: обнародован курс на "длинные" выходные

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 1 июля; за неделю гривня укрепилась на 20 копеек

Фото: AFP

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 1 июля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

27.06 01.07 Изменение 1 доллар США 26,17 грн 26,18 грн + 0,01

Этими данными будут пользоваться обменники во время выходных по случаю Дня Конституции Украины.

Таким образом, по сравнению со значениями 27 июня, курс доллара вырос на копейку после падения на две копейки.

При этом за неделю – с 24 июня – официальный курс доллара снизится на 20 копеек. Ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня", долго ли еще будет укрепляться гривня.

Также новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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