Доллар подскочил в цене: что будет с курсом после Нового года

/ Фото: Pixabay

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В Украине впервые за месяц вырос курс доллара. Спрос на иностранную валюту повысился из-за спекулятивных факторов, объяснил в комментарии сайту "Сегодня" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Рост доллара наблюдается на рынке уже второй день. Очевидно, что фундаментально за последние два дня в украинской экономике ничего не поменялось. Рост спроса на валюту носит спекулятивный характер. Пятница – последний полноценный день, когда можно купить валюту и успеть погасить валютный кредит или оплатить импортный контракт. В ближайшие после Нового года дни рынок должен прийти в норму, доллар стабилизируется, а позже имеет высокие шансы двинуться вниз к 23 грн", – объяснил Иосуб.

Он напомнил, что за минувшую неделю запаздывающий официальный курс доллара к гривне еще снижался, на других же сегментах рынка он вырос на 0,9-2,4%. При этом в ближайшее время "зеленый" может продолжить рост.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,6/23,9 грн", – спрогнозировал Иосуб.

Ранее новости "Сегодня" также разбирались, нужно ли скупать валюту в связи с повышением курса доллара:

Кроме того, эксперт рассказал сайту "Сегодня", что будет с курсом доллара в 2020 году и какие факторы будут влиять на курс гривни.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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