Доллар подскочил в цене до максимума с начала июня

На вторник, 16 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,84 грн;

1 евро – 30,21 грн;

10 российских рублей – 3,82 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос еще на 11 копеек после повышения на 13 копеек в предыдущий банковский день. Это максимальные курс доллара с начала месяца, то есть более чем за две недели. А за последнюю неделю – с 9 по 16 июня – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 24 копейки.

Реклама

Курс евро при этом практически не изменился после роста на четыре копейки в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей повысилась на копейку.

Читайте также: Аналитики: для оживления экономики гривню надо ослабить

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Реклама В тренде Юристы нашли неожиданные нюансы в законопроекте об электронных трудовых книжках

В понедельник, 15 июня, доллар на межбанке вырос в цене на три копейки в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 26,78/26,81 грн (покупка/продажа). Евровалюта, наоборот, подешевела на четыре копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,20/30,23 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, ранее рыночные аналитики объясняли, что будет с курсом доллара после получения Украиной транша МВФ. О программе фонда узнавайте из эксклюзивного интервью телеканала "Украина 24" с премьер-министром Денисом Шмыгалем:

Прогнозы курса доллара

Изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Реклама

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама