Доллар в Украине пошел в рост: итоги дня на межбанке

Курс доллара резко вырос на украинском межбанковском рынке после понижения учетной ставки Федрезерва США. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.
Так, сегодня, 1 августа, межбанковский валютный рынок открылся с ценой 25,10-25,20 гривни за доллар. За день торгов на валютном рынке "зеленый" вырос в цене на 19-25 копеек и к закрытию межбанка торговался по 25,35-25,39 гривни.
"Новость о том, что ФРС США снизила базовую учетную ставку американской валюты на 25 базовых пунктов, стала вероятной причиной роста доллара США на межбанковском рынке", – объяснил управляющий партнер финансового консалтингового агентства Inter Business Consulting Роман Лысенко.
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По данным аналитиков портала, курс евро также вырос – на 20-28 копеек до 27,98-28,02 гривен, а российский рубль поднялся с 0,3943-0,3960 до 0,3961-0,3969.
Напомним, 30 июля курс доллара преодолел психологическую отметку в 25 гривен. При этом уже 31 июля американская валюта начала повышаться в цене. Динамика безналичного рынка отображается на официальном курсе НБУ с некоторой задержкой.
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