Сегодня "зеленый" вырос в цене после длительного обвала

/ Фото: пресс-центр НБУ

Доллар в Украине пошел в рост: итоги дня на межбанке https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8 2019-08-01T16:23:00+03:00 Финансы Сегодня "зеленый" вырос в цене после длительного обвала

Курс доллара резко вырос на украинском межбанковском рынке после понижения учетной ставки Федрезерва США. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, сегодня, 1 августа, межбанковский валютный рынок открылся с ценой 25,10-25,20 гривни за доллар. За день торгов на валютном рынке "зеленый" вырос в цене на 19-25 копеек и к закрытию межбанка торговался по 25,35-25,39 гривни.

"Новость о том, что ФРС США снизила базовую учетную ставку американской валюты на 25 базовых пунктов, стала вероятной причиной роста доллара США на межбанковском рынке", – объяснил управляющий партнер финансового консалтингового агентства Inter Business Consulting Роман Лысенко.

Читайте также: Доллар в августе: какого курса ждать и чем опасна слишком сильная гривня

По данным аналитиков портала, курс евро также вырос – на 20-28 копеек до 27,98-28,02 гривен, а российский рубль поднялся с 0,3943-0,3960 до 0,3961-0,3969.

Напомним, 30 июля курс доллара преодолел психологическую отметку в 25 гривен. При этом уже 31 июля американская валюта начала повышаться в цене. Динамика безналичного рынка отображается на официальном курсе НБУ с некоторой задержкой.

Ранее новости "Сегодня" также разбирались, как курс доллара повлиял на цены на продукты в Украине. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама