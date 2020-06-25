Доллар пошел в рост, а евро дешевеет: НБУ обновил курс валют

На пятницу, 26 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

25.06 26.06 Изменение 1 доллар США 26,65 грн 26,70 грн + 0,05

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Таким образом, по сравнению со значениями 25 июня курс доллара повысился еще на пять копеек после роста на четыре копейки в предыдущий банковский день. Впрочем, за неделю – с 19 по 26 июня – национальная валюта все же окрепла по отношению к американской на шесть копеек.

Курс евро на 26 июня упал на 17 копеек – с 30,08 до 29,91 гривни – и снова пробил вниз психологическую отметку в 30 гривен.

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Напомним, ранее рыночные аналитики предупреждали, что гривня оказалась под давлением. Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в нынешней ситуации можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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