Доллар пошел в рост: эксперт объяснил, как военное положение скажется на курсе гривни

На время военного положения не стоит рассчитывать на проведение приватизационных сделок с участием иностранных инвесторов или размещение еврооблигаций

На минувшей неделе курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,6%. Основная часть этого роста произошла уже после воскресных событий в Керченском проливе и заседания СНБО, по итогам которого президент Украины Петр Порошенко попросил Верховную Раду рассмотреть вопрос о введении военного положения сроком на 60 дней.

Как объяснил сайту "Сегодня" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, само по себе военное положение остается для валютного рынка и экономики в целом формальностью, а на ситуацию будет влиять развитие событий в противостоянии с Россией.

"Много вопросов сейчас вызывает ранее не применявшаяся процедура введения военного положения: как она повлияет на курс гривны, стабильность банковской системы и экономику в целом. По нашему мнению, введение военного положения – формальная сторона вопроса. На экономическую ситуацию и динамику курса гривни будет влиять не столько факт введения этого положения, сколько реальное развитие событий в противостоянии с Россией. Пойдет ли вновь обострившаяся ситуация на убыль, или, наоборот, начнет разгораться, и ухудшение ситуации будет происходить не только в акватории Азовского моря, но, может быть, перекинется на ОРДЛО и украинско-российскую границу", – отмечает Иосуб.

При этом курс доллара будет умеренно расти, прогнозирует эксперт.

"На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне из-за дестабилизации военной ситуации в отношениях с Россией. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28-28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,2 грн", – подсчитал Иосуб.

На заседании СНБО глава Национального банка Яков Смолий заявил, что в случае введения военного положения работа банковской системы Украины нарушена не будет, а банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме. С целью сохранения стабильности работы банковской системы НБУ проводит срочную встречу с руководством крупнейших банков.

"Теоретически, можно предположить, что на время военного положения не стоит рассчитывать на проведение приватизационных сделок с участием иностранных инвесторов или размещение еврооблигаций. Но эти вопросы и так не стояли в ближайшей повестке дня, поэтому подобные последствия нельзя рассматривать как негатив. Последние дни, после прохождения в Верховной Раде бюджета-2019, появилась надежда на выделение транша МВФ до конца текущего года. Вопрос, готов ли будет МВФ выделять финансирование во время действия военного положения, пока остается открытым", – считает Иосуб.

При этом ранее в МВФ заявили, что не видят юридических препятствий для продолжения сотрудничества с Украиной в случае введения военного положения.

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Как известно, в ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней.

Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента 26 ноября на 16:00. По словам депутатов, Рада может ввести военное положение лишь на отдельных территориях и всего на 30 дней.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

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