Доллар потерял в цене: обновлен курс НБУ

/ Фото: Сегодня

На среду, 12 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

11.02 12.02 Изменение 1 доллар США 24,52 грн 24,42 грн - 0,10

Таким образом, по сравнению со значениями 11 февраля курс доллара упал еще на 10 копеек после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 5 по 11 февраля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 43 копейки.

Реклама

Читайте также: Курс доллара устремился вниз: выдержит ли гривня

Ранее новости "Сегодня" также разбирались, почему в начале 2020 года в Украине лихорадит курс доллара и нужно ли бежать скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама