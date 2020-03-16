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Доллар преодолел психологическую отметку в 26 гривен: курс НБУ

16 марта, 08:34

Виктория Подолянец

Национальный банк обнародовал стоимость иностранной валюты на 16 марта

На понедельник, 16 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,09 грн;
1 евро – 28,99 грн;
10 российских рублей – 3,59 грн.

Таким образом, по сравнению со значениями 13 марта, курс доллара повысился еще на 23 копейки после роста на 24 копейки в предыдущий банковский день. Стоимость "зеленого" пробила вверх психологическую отметку в 26 гривен, чего не происходило с 21 июля 2019 года, то есть восемь месяцев. При этом за рабочую неделю – с 10 марта по 16 марта – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 1,17 гривни.

Курс евро на 16 марта снизился до 28,99 с 29,05 гривни. До этого евро превышал отметку в 29 гривен впервые с июля 2019 года. При этом на фоне обвала нефтяных котировок стоимость 10 российских рублей выросла на 10 копеек после падения на 13 копеек днем ранее.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В пятницу, 13 марта, доллар вырос на 20 копеек в покупке и 21 – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 26,19/26,22 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 12 копеек в покупке и 13 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 29,08/29,11 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В тренде
Доллар преодолел психологическую отметку в 26 гривен: курс НБУ

В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

А о том, каков курс гривни в "рыбьих хвостах", узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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