НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 1 августа; за неделю гривня укрепилась на 50 копеек

/ Фото: пресс-центр НБУ

Доллар приблизился к психологической отметке: НБУ продолжил опускать курс "зеленого" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8 2019-07-31T16:37:00+03:00 Финансы НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 1 августа; за неделю гривня укрепилась на 50 копеек

На четверг, 1 августа, на фоне продолжения падения курса доллара на межбанке Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:

31.07 01.08 Изменение 1 доллар США 25,09 грн 25,02 грн - 0,07

Таким образом, по сравнению со значениями 31 июля курс доллара упал еще на семь копеек после снижения на 16 копеек днем ранее. Так низко официальный курс доллара не опускался в течение почти трех лет – с 12 августа 2016 года, когда "зеленый" стоил 24,85 грн.

Впервые за это время стоимость американской валюты приближается к психологической отметке в 25 гривен. За неделю с 25 июля по 1 августа доллар упал в цене на 50 копеек.

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Ранее аналитики рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара через неделю.

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Кроме того, новости "Сегодня" выяснили, почему укрепилась гривня и как долго украинцы будут радоваться дешевому доллару. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

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За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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