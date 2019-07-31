Доллар приблизился к психологической отметке: НБУ продолжил опускать курс "зеленого"

На четверг, 1 августа, на фоне продолжения падения курса доллара на межбанке Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:
|31.07
|01.08
|Изменение
|1 доллар США
|25,09 грн
|25,02 грн
|- 0,07
Таким образом, по сравнению со значениями 31 июля курс доллара упал еще на семь копеек после снижения на 16 копеек днем ранее. Так низко официальный курс доллара не опускался в течение почти трех лет – с 12 августа 2016 года, когда "зеленый" стоил 24,85 грн.
Впервые за это время стоимость американской валюты приближается к психологической отметке в 25 гривен. За неделю с 25 июля по 1 августа доллар упал в цене на 50 копеек.
Ранее аналитики рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара через неделю.
Кроме того, новости "Сегодня" выяснили, почему укрепилась гривня и как долго украинцы будут радоваться дешевому доллару. Узнавайте об этом из нашего сюжета:
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- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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