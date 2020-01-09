Доллар пробил психологическую отметку: курс в Украине резко вырос

/ Фото: пресс-центр НБУ

На пятницу, 10 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

09.01 10.01 Изменение 1 доллар США 23,83 грн 24,12 грн + 0,29

Таким образом, по сравнению со значениями 9 января года курс доллара подскочил сразу на 29 копеек после роста на 15 копеек в предыдущий банковский день. При этом официальный курс доллара поднялся выше психологической отметки в 24 гривни. Так дорого доллар не стоил с 25 ноября 2019 года, то есть почти полтора месяца.

С первого в 2020 году банковского дня, 3 января, гривня ослабла по отношению к "зеленому" на 43 копейки, а по сравнению с последним банковским днем 2019 года – уже на 83 копейки.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% . Официальные итоги 2019 года пока не объявлены.

. Официальные итоги 2019 года пока не объявлены. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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