Доллар пробивает "дно": чего ждать украинцам от курса в ближайшее время

Тренд на укрепление нацвалюты длится уже давно, говорит аналитик

/ Фото: stocksnap.io

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За неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка – на 1-1,1%. Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара НБУ снизился с 23,72 грн до 23,50 грн, спрос/предложение доллара на межбанке – с 23,71/23,73 до 23,47/23,49 грн, а средние курсы наличного доллара – с 23,57/23,81 до 23,31/23,55 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Он напомнил, что тренд на устойчивое снижение доллара на межбанке длится с 25 октября. За это время доллар снизился с 25,27 грн до 23,48 грн, или на 7%

"Стоит отметить равномерность этого тренда: доллар за это время терял около 1% каждую неделю. Это говорит об устойчивости текущей динамики, и является свидетельством того, что укрепление гривни может быть продолжено. На начавшейся неделе мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,2-23,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,1/23,3 грн", – прогнозирует аналитик.

Ранее новости "Сегодня" разобрались, будет ли стабильным курс гривни и выгодно ли скупать доллары. Финансовый прогноз – в нашем сюжете:

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