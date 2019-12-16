Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,5
26,26

Доллар пробивает "дно": чего ждать украинцам от курса в ближайшее время

16 декабря, 13:04

Тренд на укрепление нацвалюты длится уже давно, говорит аналитик

/ Фото: stocksnap.io

Реклама

За неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка – на 1-1,1%. Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара НБУ снизился с 23,72 грн до 23,50 грн, спрос/предложение доллара на межбанке – с 23,71/23,73 до 23,47/23,49 грн, а средние курсы наличного доллара – с 23,57/23,81 до 23,31/23,55 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Он напомнил, что тренд на устойчивое снижение доллара на межбанке длится с 25 октября. За это время доллар снизился с 25,27 грн до 23,48 грн, или на 7%

"Стоит отметить равномерность этого тренда: доллар за это время терял около 1% каждую неделю. Это говорит об устойчивости текущей динамики, и является свидетельством того, что укрепление гривни может быть продолжено. На начавшейся неделе мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,2-23,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,1/23,3 грн", – прогнозирует аналитик.

Ранее новости "Сегодня" разобрались, будет ли стабильным курс гривни и выгодно ли скупать доллары. Финансовый прогноз – в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

доллар НБУ курс курс гривни курс доллара Вадим Иосуб прогноз курса доллара Альпари

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар рекордно просел в цене: Нацбанк объяснил ситуацию
Доллар рекордно просел в цене: Нацбанк объяснил ситуациюФинансы
Доллар в Украине обновил антирекорд
Доллар в Украине обновил антирекордФинансы
"Это фантастика": Милованов назвал условие для доллара по 20 гривен в УкраинеФинансы
Будет ли стабильным курс гривни и выгодно ли скупать доллары: финансовый прогноз
Будет ли стабильным курс гривни и выгодно ли скупать доллары: финансовый прогнозФинансы
Доллар в Украине упал до нового рекорда: официальный курс
Доллар в Украине упал до нового рекорда: официальный курсФинансы
Мошенники разработали новую схему телефонных обманов: как не попасться
Мошенники разработали новую схему телефонных обманов: как не попастьсяФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...