/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Доллар продолжает дорожать: итоги дня на межбанке https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81 2019-08-02T16:06:00+03:00 Финансы Безналичный курс американской валюты снова вырос

В пятницу, 2 августа, американская валюта закрыла неделю на украинском межбанковском валютном рынке ростом на 4-8 копеек. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.UA.

Так, торги на межбанковском валютном рынке открылись с показателями 25,40-25,50 гривни за доллар. За сутки на межбанке "зеленый" вырос в цене на 4-8 копеек и к закрытию валютного рынка торговался по 25,48-25,54 гривни.

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По информации аналитиков портала, курс евро на межбанке также вырос – на 7-11 копеек. Евровалюта достигла показателя 28,26-28,33 гривни. Безналичный российский рубль, наоборот, упал с отметки 0,3944-0,3962 до 0,3900-0,3911 гривен.

Напомним, 1 августа курс доллара резко вырос на украинском межбанковском рынке. За день торгов на валютном рынке "зеленый" вырос в цене на 19-25 копеек и к закрытию межбанка торговался по 25,35-25,39 гривни.

Новости "Сегодня" также выяснили, как курс доллара повлиял на цены на продукты в Украине. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

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