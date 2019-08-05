Фото: jcomp / Freepik

Доллар продолжает восхождение: обнародован курс НБУ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%20100%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%20100%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2 2019-08-05T16:13:00+03:00 Финансы Национальный банк установил стоимость "зеленого" на 6 августа

На вторник, 6 августа, после того, как доллар рванул вверх на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:

05.08 06.08 Изменение 1 доллар США 25,54 грн 25,74 грн + 0,20

Таким образом, по сравнению со значениями 5 августа курс доллара вырос еще на 20 копеек после роста на 19 копеек. За неделю с 30 июля по 6 августа гривня ослабла уже на 49 копеек.

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Напомним, ранее эксперт спрогнозировал курс доллара на неделю вперед. Аналитик считает, что американская валюта продолжит дорожать.

В тренде В Киевской области выпал снег

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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