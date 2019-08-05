Доллар продолжает восхождение: обнародован курс НБУ

На вторник, 6 августа, после того, как доллар рванул вверх на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:
|05.08
|06.08
|Изменение
|1 доллар США
|25,54 грн
|25,74 грн
|+ 0,20
Таким образом, по сравнению со значениями 5 августа курс доллара вырос еще на 20 копеек после роста на 19 копеек. За неделю с 30 июля по 6 августа гривня ослабла уже на 49 копеек.
Напомним, ранее эксперт спрогнозировал курс доллара на неделю вперед. Аналитик считает, что американская валюта продолжит дорожать.
В трендеВ Киевской области выпал снег
О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":
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- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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