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Доллар продолжил пике: обновлен официальный курс

23 декабря, 16:23

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 24 декабря

/ Фото: Pixabay

На вторник, 24 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

23.1224.12Изменение
1 доллар США23,33 грн23,28 грн- 0,05

Таким образом, по сравнению со значениями 23 декабря курс доллара упал еще на пять копеек после снижения четыре копейки в предыдущий банковский день. Курс доллара опустился еще ниже психологической отметки в 24 гривни и обновил уровень рекорда с начала 2016 года. Последний раз доллар стоил дешевле 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар.

За неделю – с 17 по 24 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 21 копейку. При этом эксперты ранее объяснили сайту "Сегодня", когда гривня перестанет расти.

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Напомним, новости "Сегодня" также выяснили, каким будет курс доллара к Новому году:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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