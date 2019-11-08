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Доллар просел в цене перед выходными: курс Нацбанка

8 ноября, 16:01

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 11 ноября

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На понедельник, 11 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

08.1111.11Изменение
1 доллар США24,52 грн24,50 грн- 0,02

Таким образом, по сравнению со значениями 8 ноября, курс доллара снизился еще на две копейки после падения на 14 копеек в предыдущий банковский день. Доллар опускается все ниже психологической отметки в 25 гривен, которую ранее пробивал вверх впервые с сентября. А за неделю – с 4 по 11 ноября – гривня окрепла по отношению к доллару на 24 копейки.

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Фото: facebook.com/utg.ua

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Напомним, новости "Сегодня" ранее выяснили, что будет влиять на курс доллара в Украине в ноябре. Финансисты спрогнозировали курс доллара на последний месяц осени.

Также мы рассказали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар НБУ курс гривня курс гривни курс доллара

Источник: Сегодня

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