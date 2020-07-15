Доллар растет, евро подорожал до рекорда с марта: курс НБУ

На среду, 15 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,14 грн;

1 евро – 30,87 грн;

10 российских рублей – 3,82 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара повысился еще на пять копеек после роста на 14 копеек в предыдущий банковский день. При этом "зеленый" остался выше психологической отметки в 27 гривен, которую пересек впервые с 7 июля. За неделю – с 8 по 15 июля – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 21 копейку.

Курс евро при этом вырос на 18 копеек после роста на 29 копеек в предыдущий банковский день. Курс евро достиг максимальных отметок с конца марта 2020 года. Стоимость 10 российских рублей при этом снизилась на копейку.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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Во вторник, 14 июля, доллар на межбанке подешевел на две копейки в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,08/27,10 грн (покупка/продажа). Евровалюта поднялась в цене на восемь копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,85/30,87 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему украинцы больше продают доллары, чем скупают. А о том, что происходило на валютном рынке после отставки главы НБУ, узнавайте из видеосюжета:

Как сообщалось, изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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