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Доллар рекордно подешевел перед выходными

29 ноября, 16:19

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 2 декабря

/ Фото: Pixabay

На пятницу, 29 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

29.1102.12Изменение
1 доллар США24,04 грн23,97 грн- 0,07

Таким образом, по сравнению со значениями 29 ноября курс доллара упал на семь копеек после повышения на шесть копеек в предыдущий банковский день. Курс доллара снова опустился ниже психологической отметки в 24 гривни и достиг рекорда с 2016 года. Последний раз до этого доллар стоил дешевле 15 января 2016 года – 23,95 гривни за доллар. За неделю – с 25 ноября по 2 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 19 копеек.

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В Украине стартовала "черная пятница"

Ранее новости "Сегодня" также выяснили, куда выгоднее всего вложить деньги в ближайшее время. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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