Доллар резко подешевел на межбанке: названы причины

Гривня укрепляется под воздействием нескольких факторов

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Доллар и евро в Украине теряют позиции не только в официальных курсах от Национального банка (НБУ). Так, сегодня, 3 июля, курс доллара на межбанковском валютном рынке за несколько часов обвалился на 11,5 копейки.

"По состоянию на 11:30 торги идут в пределах 26,02-26,03 грн за доллар США", – сообщили сайту "Сегодня" аналитики информационно-финансового портала IBC.UA.

При этом, по данным источников портала, НБУ вышел на межбанк с покупкой доллара. Дилеры украинских банков отмечают, что Нацбанк вышел на торги с ценой 26,09 гривен за доллар.Справочный курс НБУ зафиксирован на уровне 26,0596 гривен за доллар, он устанавливается к 12 часам.

Снижение курса обусловлено ростом предложения иностранной валюты. Как объясняют аналитики портала "Минфин", это связано с размещением гривневых ОВГЗ на 8 млрд долларов, значительную часть которых купили нерезиденты.

Из-за этого они продолжают продавать валюту, чтобы рассчитаться по сделкам с облигациями. Кроме того, по мнению специалистов, падение ликвидности в банках работает на укрепление гривни и провоцирует активную игру "на понижение" со стороны покупателей.

"Дальнейшее падение котировок наличного рынка увеличивает объемы притока "дешевой" валюты на межбанк через ее скупку в обменниках и продажу через валютную позицию банков на торгах", – называют эксперты еще одну причину укрепления гривни.

Напомним, во вторник, 2 июля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины снизился на копейку в покупке и продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,17/26,19 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 29,57/29,58 грн, снизившись на 11 копеек в покупке и на 12 – в продаже.

Также новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер в обменниках – в сюжете наших журналистов:

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