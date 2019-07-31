Сегодня "зеленый" вырос в цене после стремительного обвала 30 июля

/ Фото: пресс-центр НБУ

Доллар резко ушел вверх: итоги дня на межбанке https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B 2019-07-31T17:19:00+03:00 Финансы Сегодня "зеленый" вырос в цене после стремительного обвала 30 июля

После обвала курса доллара ниже психологической отметки в 25 гривен на межбанковском валютном рынке 30 июля, чего не происходило с августа 2016 года, сегодня, 31 июля, "зеленый" существенно вырос в цене.

Торги на межбанке стартовали с отметки 24,94-24,99 грн за доллар. В течение первых часов на рынке американская валюта стабильно удерживала позиции, но уже после полудня курс подскочил на 16 копеек. К закрытию межбанка доллар торговался по 25,10-25,15 грн. Об этом сайту "Сегодня" сообщил информационно-финансовый портал IBC.ua.

По данным аналитиков портала, курс евро вырос на 16 копеек до 27,98-28,04 грн, а рубль подскочил с 0,3925-0,3935 грн до 0,3953-0,3963 грн.

"Текущие активности на межбанке по закупке доллара крупными игроками аграрного рынка позволило доллару отыграться к концу дня, но, вероятно, это только на сегодня. Говорить о тенденции доллара США на завтра пока рано", – отметил управляющий партнер финансового консалтингового агентства Inter Business Consulting Роман Лысенко.

Читайте также: Аномальный курс: дешевый доллар в Украине – это хорошо или плохо

Новости "Сегодня" писали, что 30 июля цена на американскую валюту на межбанке снизилась на 13-19 копеек до 24,95-25,05 грн.

Мы также выяснили, что происходит с курсом доллара и куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам. Также об укреплении гривни узнавайте из нашего сюжета:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама