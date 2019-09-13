Доллар достиг минимума с января 2016 года: НБУ обновил курс

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На понедельник, 16 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

13.09 16.09 Изменение 1 доллар США 24,83 грн 24,71 грн - 0,12

Таким образом, по сравнению со значениями 13 сентября курс доллара снизился на 12 копеек после падения на 14 копеек днем ранее. Официальный курс "зеленого" достиг нового минимального значения с января 2016 года (24 января 2016 года доллар стоил 24,52 грн, а 25-го вырос до 24,79 грн).

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При этом за неделю – с 9 по 16 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла на 38 копеек.

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В то же время финансовый аналитик Алексей Кущ сообщил в комментарии сайту "Сегодня", что потенциал для дальнейшего укрепления гривни уже исчерпан.

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Ранее аналитики рассказали нам, что будет с долларом в сентябре, а также назвали главные риски для устойчивости гривни.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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