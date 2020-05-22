Доллар рванул в гору: эксперт объяснил, что случилось с курсом

Доллар после заметного роста в официальных курсах НБУ 22 мая на межбанковском валютном рынке Украины вырос до отметки 26,74 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"В последние дни на рынке появились нерезиденты, которые активно покупали валюту и сдвинули рынок вверх. Кроме того, выкупал валюту и регулятор. Поэтому, если на рынке не появится сильных продавцов, гривня продолжит терять свои позиции", – объяснил ситуацию аналитик.

Он также отметил, что в целом в ближайшее время валютный рынок будет находиться под влиянием спроса и предложения.

"Гривня сохранит свои позиции и будет двигаться в диапазоне 26,6-26,8 грн/долл. Рынок остается с низкой ликвидностью, поэтому крупные покупатели или продавцы, могут оказать на гривну сильное влияние", – рассказал Шевчишин.

В более долгосрочной перспективе у гривни есть шансы на укрепление, считает специалист. Он связывает такие прогнозы с сотрудничеством Украины и Международного валютного фонда (МВФ).

"После подписания закона о банковском регулировании фактические преграды для возобновления сотрудничества были сняты, поэтому новость о сотрудничестве с Фондом уже была заложена в цены. Сотрудничество с МВФ в перспективе ближайших двенадцати месяцев позитивно повлияет на гривню и снимет риски глубокой девальвации", – заверил Шевчишин.

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Напомним, ранее рыночные аналитики рассказывали, почему доллар в последнее время показывал устойчивую динамику к снижению.

Кроме того, эксперты отметили, что доллар может заметно подорожать, если в 2020 году все же откроется туристический сезон. Тогда можно ожидать значительного спроса на валюту и даже ее дефицита. А о том, можно ли уже планировать поездки в популярную среди украинцев Италию, узнавайте из интервью с послом Украины в Италии Евгением Перелыгиным:

Посол Украины в Италии Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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