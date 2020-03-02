Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,59
26,98

Доллар рванул вверх: эксперт объяснил, что случилось с курсом

2 марта, 13:45

Ксения Капустинская

Аналитик озвучил прогноз курса доллара на ближайшее время

Курс доллара к гривне за неделю умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка – на 0,6-1%. Так, курс НБУ повысился с 24,45 до 24,59 грн, спрос/предложение доллара на межбанке – с 24,50/24,52 до 24,75/24,78 грн, средние курсы наличного доллара в банках – с 24,30/24,50 до 24,46/24,71 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Основная причина давления на гривню в последнюю неделю – снижение интереса иностранных инвесторов к покупке ОВГЗ. Это происходит, во-первых, из-за глобального снижения интереса к рисковым активам на фоне распространения коронавируса. Во-вторых, из-за достаточно быстрого снижения доходности гособлигаций вслед за снижением ключевой ставки НБУ", – объяснил Иосуб.

На начавшейся неделе аналитик ожидает роста курса доллара к гривне.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,6/24,9 грн", – отметил Иосуб.

В тренде
Новый топливный скандал в Украине: водителей вынуждают устанавливать ГБО нелегально

Напомним, похожий прогноз сайту "Сегодня" дал также аналитик ГК Forex club Андрей Шевчишин. По его словам, ослабление гривни – это лишь вопрос времени. Поэтому, по его мнению, стоит постепенно переводить гривневые сбережения в валюту, за исключением вкладов, доходность по которым превышает 14% годовых.

А что думает о курсе доллара в 2020 году премьер Алексей Гончарук, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Реклама

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс курс доллара Вадим Иосуб прогноз курса доллара Альпари

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Больше всего денег украинцы отправляют в Россию: эксперт назвал причины
Больше всего денег украинцы отправляют в Россию: эксперт назвал причиныФинансы
Курс доллара в Украине: стабильность нарушится после 8 марта
Курс доллара в Украине: стабильность нарушится после 8 мартаФинансы
В Украине замер курс доллара: эксперт объяснил ситуацию
В Украине замер курс доллара: эксперт объяснил ситуациюФинансы
Банки Украины снизили ставки по кредитам и депозитам
Банки Украины снизили ставки по кредитам и депозитамФинансы
Гривня покатится по наклонной: прогноз курса доллара на ближайшее время
Гривня покатится по наклонной: прогноз курса доллара на ближайшее времяФинансы
Повышение пенсий и рост курса доллара: чего ждать украинцам в марте
Повышение пенсий и рост курса доллара: чего ждать украинцам в мартеФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...