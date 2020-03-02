Доллар рванул вверх: эксперт объяснил, что случилось с курсом

Курс доллара к гривне за неделю умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка – на 0,6-1%. Так, курс НБУ повысился с 24,45 до 24,59 грн, спрос/предложение доллара на межбанке – с 24,50/24,52 до 24,75/24,78 грн, средние курсы наличного доллара в банках – с 24,30/24,50 до 24,46/24,71 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Основная причина давления на гривню в последнюю неделю – снижение интереса иностранных инвесторов к покупке ОВГЗ. Это происходит, во-первых, из-за глобального снижения интереса к рисковым активам на фоне распространения коронавируса. Во-вторых, из-за достаточно быстрого снижения доходности гособлигаций вслед за снижением ключевой ставки НБУ", – объяснил Иосуб.

На начавшейся неделе аналитик ожидает роста курса доллара к гривне.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,6/24,9 грн", – отметил Иосуб. В тренде Новый топливный скандал в Украине: водителей вынуждают устанавливать ГБО нелегально

Напомним, похожий прогноз сайту "Сегодня" дал также аналитик ГК Forex club Андрей Шевчишин. По его словам, ослабление гривни – это лишь вопрос времени. Поэтому, по его мнению, стоит постепенно переводить гривневые сбережения в валюту, за исключением вкладов, доходность по которым превышает 14% годовых.

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