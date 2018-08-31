Доллар рвется вверх, а евро пробил психологическую отметку
Гривня упала по отношению к основным иностранным валютам
На сегодня, 31 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 28,27 грн;
1 евро – 33,06 грн;
10 российских рублей – 4,15 грн.
Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос на 16 копеек. На этой неделе, 29 августа, курс доллара взлетел выше психологической отметки 28 гривен, чего не было с января 2018 года
Курс евро повысился на 28 копеек и поднялся выше психологической отметки в 33 гривни. Такого не было с конца февраля 2018 года. А, как известно, именно в феврале гривня дешевеет сильно всего в году.
Стоимость 10 российских рублей повысилась на три копейки.
В четверг, 30 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины вырос на 12 копеек в покупке и на 14 – в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 28,25/28,29 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 32,93/32,98 грн, повысившись на семь-девять копеек. Сегодняшние торги еще не начались.
Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:
Прогнозы курса доллара
Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".
Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.
Согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.
В Нацбанке признали: гривня будет снижаться, но речи о долларе по 40 гривен не идет.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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