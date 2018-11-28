Доллар рвется вверх: банкиры рассказали, как военное положение повлияет на курс гривни

Введение военного положения в 10 областях Украины приводит к дополнительному давлению на курс гривни – официальный курс "зеленого" уже превысил 28 гривен. Однако глубокой девальвации национальной валюты не будет. Такие прогнозы озвучили украинские банкиры.

"При отсутствии дополнительных экономических и политических шоков, своевременной и взвешенной курсовой коррекционной политике Нацбанка курс в ближайшее время закрепится в районе отметки 28 грн/долл.", – спрогнозировал директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной.

Он добавил, что введение военного положения может вызвать временный дисбаланс спроса и предложения валюты. Настроения наличного рынка создают эффект "самораскручивающейся спирали". Но регулятор, в свою очередь , контролирует ситуацию на межбанке, он при необходимости выходит с продажей валюты, чтобы не допускать резких скачков курса.

Председатель правления РВС Банка Владислав Кравец, в свою очередь, предупредил: нсли Национальный банк не будет выходить на межбанк с продажей доллара, гривня может подешеветь до 29 грн/долл. При этом уже 27 ноября на фоне роста доллара выше 28 гривен на межбанке НБУ объявлял аукционы по продаже валюты.

"Глубокой девальвации не будет: среднегодовой курс не превысит отметку в 29,3 грн/долл. После отмены военного положения гривня начнет укрепляться", — считает Кравец.

Председатель правления Айбокс Банка Галина Хейло считает, что курс после введения военного положения станет более волатильным.

"Но НБУ владеет широким спектром инструментов и достаточным объемом резервов, чтобы удержать курс гривни от резкой девальвации. Маловероятно, что курс гривни до конца текущего года преодолеет отметку в 30 грн/долл.", — сказала Хейло.

В вот председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов полагает, что гривня начнет укрепляться уже через несколько дней.

"Мы наблюдаем ослабление гривни за счет ажиотажа населения. Серьезных экономических предпосылок для дальнейшего снижения нет. Только панические настроения, особенно в регионах введения военного положения, двигают курс гривни вниз. Еще несколько дней мы будем жить в условиях нестабильного наличного курса. Затем, думаю, курс откатится назад", — сказал банкир.

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