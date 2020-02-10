Доллар сдает позиции: гривня резко укрепилась

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На понедельник, 10 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,54 грн;

1 евро – 26,90 грн;

10 российских рублей – 3,85 грн.

Так, по сравнению со значениями пятницы, 7 февраля, курс доллара снизился на четыре копейки после падения сразу на 22 копейки в предыдущий банковский день. Официальный курс опустился еще ниже психологической отметки в 25 гривен. За неделю, с 3 февраля, гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 49 копеек.

Курс евро сегодня снизился на 14 копеек после падения на 28 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость евровалюты опустилась ниже психологической отметки в 27 гривен, которую превышала с 28 января. Стоимость 10 российских рублей сегодня опустилась на четыре копейки. Гривня в целом уже компенсировала падение первой недели февраля и вернулась к показателям конца января-2020.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В пятницу, 7 февраля, доллар упал на семь копеек в покупке и на шесть – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,50/24,53 грн (покупка/продажа). Евровалюта понизилась в цене на 14 копеек в покупке и на 12 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 26,88/26,91 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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