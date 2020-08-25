Доллар сдает позиции в Украине: эксперты рассчитали новый курс

На минувшей неделе наличный доллар вел себя нестабильно: курс колебался то вверх, то вниз. А сегодня, 25 августа, (понедельник выходной в связи с празднованием Дня Независимости), курс доллара упал - регулятор снова укрепил гривню, установив курс 27,39 грн/доллар.

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Опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты ожидают, что стабильность курса на текущей неделе сохранится, возможна даже небольшая ревальвация гривни.

"Неделя послепраздничная, короткая, к тому же конец месяца, конец лета. Деловая активность, как правило, начинается с середины сентября. Поэтому и доллар может подешеветь в оставшиеся летние дни еще на 10-15 копеек. То есть курс ожидается в коридоре 27,40-27-60 грн/доллар", – прогнозирует Александр Охрименко.

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С ним согласен и Олег Пендзин. Но по его расчетам, курс на этой неделе будет чуть выше – 27,40-27,80 грн/доллар

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Доллар растет: будет ли до конца лета по 28 гривен".

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А о том, куда сейчас выгоднее вложить деньги, подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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