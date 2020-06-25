Доллар сменил курс: гривня упала впервые за неделю

На четверг, 25 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,65 грн;

1 евро – 30,08 грн;

10 российских рублей – 3,86 грн.

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Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара повысился на четыре копейки после снижения на шесть копеек в предыдущий банковский день. Это первое повышение курса за последние семь дней. Впрочем, за неделю – с 18 по 25 июня – национальная валюта все же окрепла по отношению к американской на 13 копеек.

Курс евро при этом снизился на четыре копейки после роста сразу на 22 копейки в предыдущий банковский день. Ранее евровалюта впервые с 4 июня опустилась ниже психологической отметки в 30 гривен, но продержалась так только один день. Стоимость 10 российских рублей снизилась на копейку.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В среду, 24 июня, доллар на межбанке вырос в цене на 11 копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 26,68/26,71 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на пять копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,06/30,09 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, ранее рыночные аналитики предупреждали, что гривня оказалась под давлением. Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в нынешней ситуации можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

Как сообщалось, изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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