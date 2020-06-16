Доллар сменил курс: Нацбанк укрепил гривню

На среду, 17 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

16.06 17.06 Изменение 1 доллар США 26,84 грн 26,74 грн - 0,10

Таким образом, по сравнению со значениями 16 июня курс доллара снизился на 10 копеек после повышения на 15 копеек в предыдущий банковский день. Впрочем, за неделю – с 10 по 17 июня – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 10 копеек.

При этом курс евро на 17 июня повысился на три копейки – с 30,21 до 30,24 гривни.

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Напомним, ранее рыночные аналитики предупреждали, что гривня оказалась под давлением, а курс доллара в Украине может вырасти.

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Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в нынешней ситуации можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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