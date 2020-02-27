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Доллар снизился, евро подрос: официальный курс

27 февраля, 16:23

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 28 февраля

На пятницу, 28 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

27.0228.02Изменение
1 доллар США24,65 грн24,56 грн- 0,9

Таким образом, по сравнению со значениями 27 февраля курс доллара упал сразу на 9 копеек после повышения на 11 копеек в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 21 по 28 февраля – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 8 копеек.

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Курс евро на 28 февраля вырос на 12 копеек – с 26,8 до 26,92 гривни за евро.

В тренде
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Ранее новости "Сегодня" также разбирались, следует ли украинцам скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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НБУ курс курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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