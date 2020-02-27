Доллар снизился, евро подрос: официальный курс

На пятницу, 28 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

27.02 28.02 Изменение 1 доллар США 24,65 грн 24,56 грн - 0,9

Таким образом, по сравнению со значениями 27 февраля курс доллара упал сразу на 9 копеек после повышения на 11 копеек в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 21 по 28 февраля – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 8 копеек.

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Курс евро на 28 февраля вырос на 12 копеек – с 26,8 до 26,92 гривни за евро.

В тренде У Зеленского рассказали, сколько сельхозземли в Украине находится в тени

Ранее новости "Сегодня" также разбирались, следует ли украинцам скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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