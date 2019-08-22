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Доллар снова по 25: гривня резко укрепилась на межбанке

22 августа, 11:49

Безналичная американская валюта заметно потеряла в цене за первые часы торгов

/ Фото: Pixabay

Несмотря на рост официального курса доллара и евро в Украине, безналичный доллар достиг новой психологической отметки на межбанковском валютном рынке. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Сегодня, 22 августа, американская валюта на межбанковском рынке начала торги с отметки 25,12-25,23 гривни. Спустя всего несколько часов "зеленый" упал в цене на 12-20 копеек и к 11:30 доллар уже торговался по 25,00-25,03 гривни.

Таким образом курс доллара впервые с начала августа достиг психологической отметки в 25 гривен.

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Курс евро при этом снизился на 6-16 копеек и к 11:30 европейская валюта торговалась на межбанке за 27,76-27,79 гривни. Рубль также просел в цене с 0,3819-0,3836 гривни до 0,3810-0,3815 гривни.

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Напомним, 21 августа доллар закрыл торги на межбанковском рынке снижением курса. На протяжении всего банковского дня "зеленый" уверенно шел вниз и по итогам торгов упал на 10-15 копеек до 25,10-25,15 гривни.

Читайте также: Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривней

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источники: Сегодня , IBC.UA

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