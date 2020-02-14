Доллар стал дешевле для украинцев: курс НБУ

На понедельник, 17 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:
|14.02
|17.02
|Изменение
|1 доллар США
|24,48 грн
|24,45 грн
|- 0,03
Таким образом, по сравнению со значениями 14 февраля, курс доллара снизился на три копейки после падения на две копейки в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 10 по 17 февраля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на девять копеек.
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Ранее новости "Сегодня" также разбирались, почему в начале 2020 года в Украине лихорадило курс доллара и нужно ли бежать скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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