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Доллар стал дешевле: НБУ обновил официальный курс

17 сентября, 16:22

Национальный банк установил стоимость американской валюты на 18 сентября

/ Фото: Pixabay

На среду, 18 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

17.0918.09Изменение
1 доллар США24,77 грн24,76 грн- 0,01

Таким образом, по сравнению со значениями 17 сентября курс доллара снизился на копейку после роста на шесть копеек днем ранее. Отметим, что в понедельник официальный курс "зеленого" достиг минимального значения с января 2016 года – 24,71 грн (24 января 2016 года доллар стоил 24,52 грн, а 25-го вырос до 24,79 грн).

При этом за неделю – с 11 по 18 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла на 12 копеек.

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В то же время финансовый аналитик Алексей Кущ сообщил в комментарии сайту "Сегодня", что потенциал для дальнейшего укрепления гривни уже исчерпан.

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Ранее аналитики рассказали нам, что будет с долларом в сентябре, а также назвали главные риски для устойчивости гривни.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Источник: Сегодня

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