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Доллар стал дороже: НБУ обновил официальный курс

27 августа, 16:25

Национальный банк установил стоимость американской валюты на 28 августа

Фото: Jcomp - Freepik.com

Фото: Jcomp - Freepik.com

На среду, 28 августа, на фоне того, что доллар устроил американские горки на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:

27.0828.08Изменение
1 доллар США25,06 грн25,16 грн+ 0,10

Таким образом, по сравнению со значениями 27 августа курс доллара вырос на 10 копеек после повышения на две копейки. При этом за неделю – с 21 по 28 августа – гривня по отношению к доллару ослабла на три копейки.  

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Ранее аналитик рассказал сайту "Сегодня", какого курса доллара ждать украинцам через неделю. Эксперт полагает, что "зеленый" нащупал временное равновесие.

В тренде
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  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте также: НБУ нарастил покупку валюты на межбанке

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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