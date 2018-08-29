Доллар стал еще дороже: опубликован новый официальный курс

Сегодня, 16:12

Нацбанк установил стоимость "зеленого" на 30 августа

Доллар стал еще дороже: опубликован новый официальный курс
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

На четверг, 30 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

  

29.08 30.08 Изменение
1 доллар США 28,05 грн 28,11 грн +  0,06 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара повысится на шесть копеек. Выше 28 гривен доллар не поднимался в цене с конца января 2018 года.

Как рассказали "Сегодня" экономисты, рост курса доллара спровоцирует подорожание бензина и продуктов в Украине.

  

 

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:


Как сообщалось, стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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Источник:

"Сегодня"

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