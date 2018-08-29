Доллар стал еще дороже: опубликован новый официальный курс

На четверг, 30 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

29.08 30.08 Изменение 1 доллар США 28,05 грн 28,11 грн + 0,06 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара повысится на шесть копеек. Выше 28 гривен доллар не поднимался в цене с конца января 2018 года.

Как рассказали "Сегодня" экономисты, рост курса доллара спровоцирует подорожание бензина и продуктов в Украине.

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:





Как сообщалось, стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.