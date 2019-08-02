Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Доллар стремительно дорожает на межбанке https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA 2019-08-02T11:41:00+03:00 Финансы В конце недели бензналичная гривня продолжила слабеть

Пятница, 2 августа, на межбанковском валютном рынке Украины началась со стремительного прыжка доллара на 5-14 копеек, который превысил отметку в 25,5 грн. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, курс доллара на межбанковском валютном рынке стартовал с отметки 25,40-25,50 гривни. За несколько часов на межбанке американская валюта рванула вверх. К 11:00 "зеленый" торговался уже по 25,54-25,55 гривни.

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Курс евро стартовал на межбанке с ценой 28,15-28,26 гривен и к 11:00 поднялся на 12-21 копейку. Торги по рублю открылись с показателями 0,3944-0,3962 и за несколько часов достиг отметки 0,3952-0,3956.

Ранее сообщалось, что 1 августа курс доллара резко вырос на украинском межбанковском рынке. За день торгов на валютном рынке "зеленый" вырос в цене на 19-25 копеек и к закрытию межбанка торговался по 25,35-25,39 гривни.

Новости "Сегодня" также выяснили, как курс доллара повлиял на цены на продукты в Украине. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

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