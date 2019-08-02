Доллар стремительно дорожает на межбанке

Пятница, 2 августа, на межбанковском валютном рынке Украины началась со стремительного прыжка доллара на 5-14 копеек, который превысил отметку в 25,5 грн. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.
Так, курс доллара на межбанковском валютном рынке стартовал с отметки 25,40-25,50 гривни. За несколько часов на межбанке американская валюта рванула вверх. К 11:00 "зеленый" торговался уже по 25,54-25,55 гривни.
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Курс евро стартовал на межбанке с ценой 28,15-28,26 гривен и к 11:00 поднялся на 12-21 копейку. Торги по рублю открылись с показателями 0,3944-0,3962 и за несколько часов достиг отметки 0,3952-0,3956.
Ранее сообщалось, что 1 августа курс доллара резко вырос на украинском межбанковском рынке. За день торгов на валютном рынке "зеленый" вырос в цене на 19-25 копеек и к закрытию межбанка торговался по 25,35-25,39 гривни.
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