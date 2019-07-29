Доллар стремительно падает: итоги дня на межбанке

Подешевевший за неделю доллар показал на межбанке в понедельник, 29 июля, резкое снижение курса.
Так, межбанковский валютный рынок сегодня стартовал с показателями 25,35-25,42 гривен за доллар. Стремительное падение курса на межбанке привело к тому, что уже к закрытию рынка доллар просел на 13-18 копеек и торговался по 25,22-25,24 гривни. Об этом свидетельствуют данные информационно-финансового портала IBC.ua.
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По словам аналитиков портала, курс евро обвалился до 28,04-28,07 гривни, а цена на рубль упала до 0,3967-0,3972 гривни.
"Причиной такого падения стала информация о намерениях НБУ существенно снизить учетную ставку в ближайшее время, а также его активная скупка доллара США", – прокомментировал состояние межбанка управляющий партнер финансового консалтингового агентства Inter Business Consulting Роман Лысенко.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 26 июля, доллар и евро в Украине рекордно упали в цене. При этом на закрытие недели курс евро достиг 2,5-летнего антирекорда.
Кроме того, аналитики рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара к концу года. Эксперты считают, что несмотря на действие неблагоприятных факторов, к концу года курс будет ниже заложенного в госбюджете-2019 (29,4 грн/долл.).
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