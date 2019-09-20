Доллар стремительно падает: курс обновил очередной рекорд

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На понедельник, 23 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

20.09 23.09 Изменение 1 доллар США 24,62 грн 24,43 грн - 0,19

Таким образом, по сравнению со значениями 20 сентября курс доллара упал на 19 копеек после снижения на пять днем ранее. Таким образом курс "зеленого" преодолел минимум 24 января 2016 года (24,52 грн) и приблизился уровню 18 января 2016 года (24,38 грн).За неделю – с 16 по 23 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла на 40 копеек.

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За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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