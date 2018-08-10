Доллар стремительно растет: НБУ ослабил курс гривни

Сегодня, 17:06

Нацбанк определил, сколько будет стоить доллар 13 августа

. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

На понедельник, 13 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

  

10.08 13.08 Изменение
1 доллар США 27,11 грн 27,24 грн + 0,13 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырастет на 13 копеек. Сегодня, 10 августа, курс доллара в Украине вновь поднялся выше 27 грн. Снижение курса американской валюты продолжалось два дня, но затем тенденция прервалась.

 

 

До этого курс доллара в Украине безостановочно рос с 31 июля и уже достиг максимальных с февраля-2018 значений. 

Ранее эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара осенью:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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Источник:

"Сегодня"

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