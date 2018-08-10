Доллар стремительно растет: НБУ ослабил курс гривни

Нацбанк определил, сколько будет стоить доллар 13 августа

На понедельник, 13 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

10.08 13.08 Изменение 1 доллар США 27,11 грн 27,24 грн + 0,13 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырастет на 13 копеек. Сегодня, 10 августа, курс доллара в Украине вновь поднялся выше 27 грн. Снижение курса американской валюты продолжалось два дня, но затем тенденция прервалась.