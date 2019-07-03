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Доллар так и не вышел из пике: итоги дня на межбанке

3 июля, 17:02

Стоимость американской валюты опустилась ниже психологической отметки

Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Фото: REUTERS/Dado Ruvic.

Доллар после стремительного падения на протяжении всего дня так и не смог вернуться к прежним показателям. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.UA.

Так, сегодня, 3 июля, американская валюта на межбанковском валютном рынке пробила вниз психологическую отметку в 26 гривен за доллар и к закрытию рынка установилась на позиции 25,92-25,97 гривен за доллар.

По данным источников портала, курс евро при этом понизился до 29,23-29,29 гривен, а цена на рубль упала до отметки 0,4071-0,4082.

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"На укрепление гривни повлияло несколько факторов: регулярные закупки валюты НБУ, снижение ставок Министерством финансов ставок по ОВГЗ с 17,94% до 17,44%, а также размещение 2 июля акций ОВГЗ на сумму 8,04 млрд гривен", – объяснил управляющий партнер компании Inter Business Consulting Роман Лысенко.

На фоне снижения безналичного курса НБУ опустил официальный курс доллара до 26,04 грн.

Напомним, во вторник, 2 июля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины снизился на копейку в покупке и продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,17/26,19 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 29,57/29,58 грн, снизившись на 11 копеек в покупке и на 12 – в продаже.

Ранее новости "Сегодня" выясняли, как возникшая из-за выборов пауза в сотрудничестве Украины и МВФ скажется на курсе доллара и ценах:

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Тег доллар, курс, закрытие, курс валют, межбанк, курс доллара, курс евро

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