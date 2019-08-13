Доллар укрепил позиции: как изменился курс на межбанке

Гривня немного ослабла в начале валютных торгов

Фото: REUTERS/Gary Cameron

Официальный курс доллара в Украине вырос. При этом на межбанковском валютном рынке доллар также перешел от снижения к росту. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, сегодня, 13 августа, торги на межбанковском валютном рынке стартовали с отметки 25,07-25,20 гривни за доллар. На протяжении нескольких часов "зеленый" укрепился на 8 копеек и к 12:00 торговался по 25,15-25,16 гривни.

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Курс евро на межбанке открылся с показателей 28,07-28,22 гривен, но спустя пару часов европейская валюта выросла на 7 копеек. Российский рубль стартовал с 0,3832-0,3851 гривен и за несколько часов упал до 0,3834-0,3838 гривен.

Напомним, 12 августа доллар упал на межбанке вопреки официальному курсу. За сутки торгов на рынке американская валюта потеряла в цене 4-9 копеек и к закрытию валютного рынка ее стоимость составила 25,16-25,21 гривни.

Впрочем, эксперты прогнозируют, что курс доллара продолжит снижаться на начавшейся неделе.

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