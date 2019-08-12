Доллар упал на межбанке вопреки официальному курсу

Об итогах торгов на валютном рынке рассказали специалисты

Фото: Bearfotos / Freepik

Несмотря на рост официального курса доллара, американская валюта открыла неделю на межбанковском рынке снижением на 4-9 копеек. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, сегодня, 12 августа, торги по курсу доллара на межбанковском валютном рынке стартовали с показателей 25,20-25,30 гривни. За сутки торгов на рынке американская валюта потеряла в цене 4-9 копеек и к закрытию валютного рынка ее стоимость составила 25,16-25,21 гривни.

"Сегодня волатильность курса доллара США была небольшой в связи с низкой активностью на рынке. Подавляющее большинство сделок с клиентами по покупке и продаже валюты банки закрывали своими резервами", – отмечает управляющий партнер финансового консалтингового агентства Inter Business Consulting Роман Лысенко.

По информации портала, курс евро на межбанке снизился на 15-21 копейку до 28,15-28,21 гривни. Торги по рублю открылись с 0,3859-0,3875 гривен и к закрытию рынка остановился на уровне 0,3834-0,3844 гривни.

Как сообщалось, єксперты прогнозируют, что курс доллара продолжит снижаться на начавшейся неделе. Причины укрепления гривни сохраняются прежними: спрос нерезидентов на гривневые гособлигации и высокие цены на продукцию традиционного экспорта.

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О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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